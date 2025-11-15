Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kent genelinde yüksek kesimlerde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı devam ediyor.

Tokat- Sivas kara yolu üzerindeki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi ile Artova ilçesi, kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Kar yağışının ardından kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.