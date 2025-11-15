Tokat'ın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oluyor
Tokat'ın yüksek kesimlerinde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı devam ediyor. Tokat-Sivas kara yolu üzerindeki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi ve Artova ilçesi beyaza büründü, kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel