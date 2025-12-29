Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesini etkisi altına alan kar yağışı sonrasında ilçe beyaz bir örtüyle kaplandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreyi buldu. Soğuk hava nedeniyle hava sıcaklığı -14 dereceye düştü ve belediye ekipleri yollarda çalışma yaptı.
Kar yağışı sonrası ilçe beyaz büründü. İlçe merkezinden kar kalınlığı 20 santimetre, yüksek kesimlerde 40 santimetreye ulaştı.
Yeşilyurt Belediyesi ekipleri yollarda çalışma yaptı.
İlçede hava sıcaklığı -14 derece ölçüldü.
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel