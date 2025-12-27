Haberler

Yeşilyurt'ta kar yağışı etkili oldu

Yeşilyurt'ta kar yağışı etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçe merkezinde 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise 20 santimetre kalınlığına ulaştı. Ormanlık alanda oluşan güzel görüntüler dikkat çekti.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaz büründü. İlçe merkezinden kar kalınlığı 10 santimetre, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.

Ormanlık alanda kar yağışıyla çam ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi? Fotoğraf krizi sonrası ilk açıklama geldi

Kulisleri kaynatan hamle sonrası Özel'den adaylık sorusuna yanıt
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Türkiye'nin ana arteri şu an bu durumda! Ekipler alarma geçti
Binlerce öğrenciye af geliyor

Hayalleri yarım kalan binlerce öğrenciye müjde
Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek! Para transferinde yeni dönem

Milyonları etkileyecek düzenleme! Para transferinde köklü değişiklik
Yıldız Tilbe'nin programa damga vuran dansı! Tatlıses kahkahalara boğuldu

Ünlü şarkıcının dansı, programa damga vurdu