Yeşilyurt'ta kar yağışı etkili oldu
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçe merkezinde 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise 20 santimetre kalınlığına ulaştı. Ormanlık alanda oluşan güzel görüntüler dikkat çekti.
Etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaz büründü. İlçe merkezinden kar kalınlığı 10 santimetre, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.
Ormanlık alanda kar yağışıyla çam ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel