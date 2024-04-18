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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 02.35'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. İkinci depremin herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı açıklandı.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.35'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, ikinci depremin de herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığını bildirdi.

Hatipoğlu, "Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum tespit etmedi. İlgili kurumlarımız sahada çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.

Depremden yaklaşık 1,5 saat önce 01.06'da merkez üssü yine aynı ilçe olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı meydana gelmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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