Tokat'ın Niksar ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. D.A. idaresindeki 60 ADC 487 plakalı traktör, Niksar-Ünye kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan aşağı düştü. Kazada yaralanan traktör sürücüsü, ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
D.A. idaresindeki 60 ADC 487 plakalı traktör, Niksar- Ünye kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan aşağı düştü.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü, ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.