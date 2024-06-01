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Tokat'ın Niksar ilçesinde ambulansta çıkan yangın hasara yol açtı

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Niksar-Ünye kara yolunda seyir halindeki ambulansın motor kısmında yangın çıktı. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Söndürülen yangın sonucu ambulansta hasar meydana geldi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde ambulansta çıkan yangın hasara yol açtı.

Niksar- Ünye kara yolunda seyir halindeki ambulansın motor kısmında yangın çıktı.

Sürücü, aracı yol kenarına çekerek Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Söndürülen yangın sonucu ambulansta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Niksar Belediyesi İtfaiye Niksar Tokat Ünye Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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