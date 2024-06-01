Tokat'ın Niksar ilçesinde ambulansta çıkan yangın hasara yol açtı
Niksar-Ünye kara yolunda seyir halindeki ambulansın motor kısmında yangın çıktı. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Söndürülen yangın sonucu ambulansta hasar meydana geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde ambulansta çıkan yangın hasara yol açtı.
Niksar- Ünye kara yolunda seyir halindeki ambulansın motor kısmında yangın çıktı.
Sürücü, aracı yol kenarına çekerek Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Söndürülen yangın sonucu ambulansta hasar meydana geldi.