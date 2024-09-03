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Tokat'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda araçta ve şüphelinin evinde toplamda 150 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan koordineli çalışma sonucunda bir araçta arama yapıldı.

Araçtaki aramada 40 gram, şüphelinin evinde ise 110 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.Y. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik 3-sayfa Güncel Erbaa tokat Suç

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