Kelkit Çayı Taştı: Erbaa'da Tarım Alanları Sular Altında

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nın taşması nedeniyle tarım alanlarında su baskını meydana geldi.

Son dönemde artan yağışlar ve barajlardan su tahliyesinin etkisiyle Kelkit Çayı taştı. Taşkın nedeniyle çayın çevresinde bulunan tarım alanlarını su bastı.

Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de bölgedeki yollardan geçen sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Ekipler, ayrıca ağır tonajlı araçları çökme riski olan yollardan geri çevirerek, alternatif ve daha güvenli yollara yönlendiriyor.

Kelkit Çayı'nın debisinin artması sonucu Tepekışla köyündeki demir köprünün bir kısmı ise çöktü.

Köprünün iki taraftaki girişleri, toprak ve kaya parçaları dökülerek kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.