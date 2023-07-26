Tokat'ın Erbaa ilçesinde minibüse çarpan otomobilde 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde park halinde minibüse çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazada otomobildeki sürücü ve bir yolcu hayatını kaybederken, diğer yaralılar hastanede tedavi altına alındı.