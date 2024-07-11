Tokat'ın Erbaa ilçesinde kenevir yetiştirip satan şüpheli gözaltına alındı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir şüphelinin evinde kenevir yetiştirip satışını yaptığı tespit edildi. Polis operasyon düzenleyerek şüpheliyi gözaltına aldı ve evde yapılan aramada uyuşturucu madde ve yetiştirme düzenekleri ele geçirildi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde evinde kurduğu düzenekle kenevir yetiştirip satan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Erbaa Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde S.Ö'nün (45) evinde kenevir yetiştirip sattığını tespit etti.
Zanlının evine düzenlenen operasyonda, odanın birinde uyuşturucu yetiştirmek için özel düzenek oluşturulduğu belirlendi.
Evde yapılan aramada 600 gram esrar, 23 kök Hint keneviri, hassas terazi ve ışıklandırma sistemi ele geçirildi.
Operasyonda S.Ö. gözaltına alındı.