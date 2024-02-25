Üye Girişi
Haberler

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde menekşeler erken çiçek açtı

Güncelleme:

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle doğadaki menekşeler çiçek açtı. Bölgede mart ayı sonu ile nisan ayı başında açan, yöre halkı tarafından baharın müjdecisi olarak bilinen menekşeler bu yıl erken çiçeklendi. Mor menekşelerle birlikte sarı çiçeklerin de açtığı ilçede doğa renklenmeye başladı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle doğadaki menekşeler çiçek açtı.

Bölgede mart ayı sonu ile nisan ayı başında açan, yöre halkı tarafından baharın müjdecisi olarak bilinen menekşeler bu yıl erken çiçeklendi.

Mor menekşelerle birlikte sarı çiçeklerin de açtığı ilçede doğa renklenmeye başladı.

Kaynak: AA / Güncel

Başçiftlik Tokat Hava Durumu Doğa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Real Madrid Sevilla maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Real Madrid Sevilla ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Milan Atalanta maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Milan Atalanta ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Juventus Frosinone maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Juventus Frosinone ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Manisa FK Gençlerbirliği maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Manisa FK Gençlerbirliği ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Trabzonspor Adana Demirspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Trabzonspor Adana Demirspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Fatih Karagümrük Alanyaspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Fatih Karagümrük Alanyaspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? İstanbulspor Beşiktaş maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? İstanbulspor Beşiktaş ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Kuşadasıspor Karaköprü Bld. maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Kuşadasıspor Karaköprü Bld. ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Y.Amasyaspor Bulvarspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Y.Amasyaspor Bulvarspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Erbaaspor Sivas 4 Eylül maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Erbaaspor Sivas 4 Eylül ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Etimesgut Bld. 68 Aksaray Bld. maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Etimesgut Bld. 68 Aksaray Bld. ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİ Kastamonuspor Menemenspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Kastamonuspor Menemenspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Iğdırspor Somaspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Iğdırspor Somaspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Boluspor Erzurumspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Boluspor Erzurumspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Chelsea Liverpool maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Chelsea Liverpool ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title