Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde menekşeler erken çiçek açtı
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle doğadaki menekşeler çiçek açtı. Bölgede mart ayı sonu ile nisan ayı başında açan, yöre halkı tarafından baharın müjdecisi olarak bilinen menekşeler bu yıl erken çiçeklendi. Mor menekşelerle birlikte sarı çiçeklerin de açtığı ilçede doğa renklenmeye başladı.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle doğadaki menekşeler çiçek açtı.
Bölgede mart ayı sonu ile nisan ayı başında açan, yöre halkı tarafından baharın müjdecisi olarak bilinen menekşeler bu yıl erken çiçeklendi.
Mor menekşelerle birlikte sarı çiçeklerin de açtığı ilçede doğa renklenmeye başladı.