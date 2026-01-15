Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
Başçiftlik ilçesinde bir haftadır süren kar yağışı ile birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı 70 santimetreye, yüksek kesimlerde ise bir metreye ulaştı.
1450 metre rakımlı Başçiftlik ilçesinde kar yağışı bir haftadır aralıklarla devam ediyor.
İlçe merkezinde kar kalınlığı 70 santimetre, yüksek kesimlerle Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise bir metreye ulaştı.
Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel