Haberler

Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başçiftlik ilçesinde bir haftadır süren kar yağışı ile birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı 70 santimetreye, yüksek kesimlerde ise bir metreye ulaştı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

1450 metre rakımlı Başçiftlik ilçesinde kar yağışı bir haftadır aralıklarla devam ediyor.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 70 santimetre, yüksek kesimlerle Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise bir metreye ulaştı.

Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor

Türkiye'nin yanı başında dev hazırlık! Operasyon artık an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahisten ceza alan kaleci Fener maçına damga vurdu

Bahisten ceza alan kaleci maça damga vurdu
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı 'Cinsel ilişki' detayı

Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
90+5'te büyük şok! Real Madrid 2. Lig takımına elendi

90+5'te büyük şok! Dünya devi 2. Lig takımına elendi
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Trump'ın Grönland ısrarı sürerken Danimarka'dan korkutan itiraf
Bahisten ceza alan kaleci Fener maçına damga vurdu

Bahisten ceza alan kaleci maça damga vurdu
Elvin Levinler ağzının içine masaj yaptırdı

Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! Ağzının içine yaptırdı
Organ mafyasının teyze-yeğen oyunu deşifre oldu! Karşısına doktor değil polis çıktı

Organ mafyasının teyze-yeğen oyunu deşifre oldu