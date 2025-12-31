Haberler

Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Bayırlı köyünde Bekir Sezer'e ait iki katlı ahşap evde çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı, ancak ev tamamen hasar gördü.

Tokat'ın Artova ilçesinde çıkan yangında, iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Bayırlı köyünde Bekir Sezer'e ait iki katlı ahşap evde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Artova Belediyesi itfaiye ve İlçe Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

