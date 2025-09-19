Tokat'ın Artova İlçesinde Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Tokat'ın Artova ilçesinde, tarlaya devrilen motosikletin sürücüsü Uğur Aydan (32) yaşamını yitirdi. Kaza sonrası yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
Uğur Aydan (32) idaresindeki 60 AEP 862 plakalı motosiklet, Artova-Zile kara yolu Yenici köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Artova Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel