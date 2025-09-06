Tokat'ın Artova İlçesinde Cemevi Açıldı

Tokat'ın Artova ilçesinde yapımı tamamlanan cemevi törenle hizmete girdi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Aktaş köyündeki cemevinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemli olduğunu söyledi.

Kentin en büyük zenginliğinin birbirine olan bağlılığı olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, "Tokat'ımız işte bu bağlılığı içinde saklayan, kardeşlik ve hoşgörü kentidir. Alevilik, insanı insan olduğu için seven, doğaya saygıyı esas alan, adaletin, ilmin ve ahlakın yolunu gösteren yüce bir öğretidir." dedi.

Törende dua edilmesinin ardından cemevi açıldı.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve vatandaşlar da törende yer aldı.