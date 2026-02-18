Tokat'ta arazide çöküntü oluştu
Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Kayaönü köyünde, önceki yıllarda kömür madeni bulunan bir alanda 3 metre genişliğinde ve 3,5 metre derinliğinde çöküntü meydana geldi. Olay yerine güvenlik şeridi çekildi.
Kaynak: AA " / " + İbrahim Şenel -