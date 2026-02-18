Haberler

Tokat'ta arazide çöküntü oluştu

Tokat'ta arazide çöküntü oluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Kayaönü köyünde, önceki yıllarda kömür madeni bulunan bir alanda 3 metre genişliğinde ve 3,5 metre derinliğinde çöküntü meydana geldi. Olay yerine güvenlik şeridi çekildi.

Tokat'ın Artova ilçesinde bir köyde arazide çöküntü meydana geldi.

İlçeye bağlı Kayaönü köyünde önceki yıllarda kömür madeni bulunan bölgedeki tarlada yaklaşık 3 metre genişliğinde, 3,5 metre derinliğinde çöküntü oluştu.

Olay yerine İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekildi.

Kaynak: AA " / " + İbrahim Şenel -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü

Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Fenerbahçe'de çifte Asensio müjdesi

Karar verildi! Yıldız isim Fener'in yeni kaptanı olacak
Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Cem Uzan'ı yıkan karar

Cem Uzan'ı yıkan karar! Milyonlarca dolarlık kaçış bitti