Tokat'ın Almus ilçesinde Mevlid-i Nebi etkinlikleri düzenlendi
Almus Müftülüğü, Mevlid-i Nebi ve Camiler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler organize etti. İmam hatipler esnafa gül dağıttı ve camilerde mevlit okutuldu. Ayrıca 'Peygamberimiz ve şahsiyet inşası' konulu bir konferans düzenlenecek.
Tokat'ın Almus ilçesinde Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Etkinlikler kapsamında Almus Müftülüğü bünyesinde görev yapan imam hatip ve müezzinler tarafından ilçe esnafına gül dağıtıldı.
Akşam namazı ile yatsı namazı arasında da Almus Merkez Camisi'nde mevlit okutulacak.
Hafta dolayısıyla 17 Eylül Salı günü saat 14.30'da Almus Fatıma Tüz Zehra Külliyesi'nde "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konulu konferans düzenlenecek.