Tokat haber! Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı
Tokat gündem haberi... Tokat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
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Tokat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
Özkan Çin (34) idaresindeki 60 TS 861 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu Doğanlı çiftliği yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Fatma Çin ve 1 yaşındaki bebek yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel