Tokat haber! Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı Tokat gündem haberi... Tokat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Tokat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Özkan Çin (34) idaresindeki 60 TS 861 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu Doğanlı çiftliği yakınlarında şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Fatma Çin ve 1 yaşındaki bebek yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Güncel AA / Ekber Türkoğlu Çin Halk Cumhuriyeti Turhal Tokat Güncel Haberler

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