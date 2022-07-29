Tokat haber! Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat haber! Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Tokat haber! Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Tokat gündem haberi... Tokat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Tokat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Özkan Çin (34) idaresindeki 60 TS 861 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu Doğanlı çiftliği yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Fatma Çin ve 1 yaşındaki bebek yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Turhal Tokat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title