Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat haber... Tokat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Tokat haber... Tokat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Tokat habere göre Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bekir Köybaşı'nın kullandığı 55 BH 606 plakalı hafif ticari araç, Evyaba Kavşağı'nda, Yücel Önbaş idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Köybaşı ile aynı araçtaki Ayşe Köybaşı ve Hanife Duvarcı yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Tragger Erbaa Tokat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title