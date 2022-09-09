Tokat haber... Tokat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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Tokat habere göre Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Bekir Köybaşı'nın kullandığı 55 BH 606 plakalı hafif ticari araç, Evyaba Kavşağı'nda, Yücel Önbaş idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücü Köybaşı ile aynı araçtaki Ayşe Köybaşı ve Hanife Duvarcı yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel