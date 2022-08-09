Devrilen taş yüklü kamyonun altında kalan sürücü öldü Tokat'ın Turhal ilçesinde devrilen taş yüklü kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Tokat'ın Turhal ilçesinde devrilen taş yüklü kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Baraj inşaatında çalışan Erol Tunçöz'ün (52) kullandığı 06 FV 3424 plakalı taş yüklü kamyon, Yazıtepe mevkisindeki dağ yolunda yamaca devrildi. Kazayı görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kamyonun altında kalan Tunçöz, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi AFAD ve jandarma ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücünün cenazesi, Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA / Güncel Yazıtepe Turhal Tokat Güncel Haberler

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