Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Yabancı Öğrenciler Kahve Günü Etkinliği Düzenlendi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) eğitim gören yabancı öğrenciler, Türk kahvesi etkinliğinde bir araya geldi. Etkinliğe 25 ülkeden katılan öğrenciler ve akademisyenler katılırken, Belediye Başkanı ve Rektör de öğrencilere destek verdi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) eğitim gören yabancı öğrenciler kahve gününde bir araya geldi.
TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü'nde TÖMER tarafından düzenlenen Türk kahvesi etkinliğine 25 ülkeden gelip eğitim gören öğrenciler ile Uluslararası İmam Hatip Lisesinde okuyan öğrenciler katıldı.
TOGÜ terasta öğrencilerin tanışması için düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, TOGÜ TÖMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Akgül, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte, Yazıcıoğlu ve Yılmaz öğrencilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
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