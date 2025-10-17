Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele Protokolü

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Yeşilay, bağımlılıkla mücadeleye yönelik işbirliği gerçekleştirecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TOGÜ ile Yeşilay arasında bağımlılıkla mücadele, koruma, önleme ve rehabilitasyon alanlarında işbirliği yapılmasını öngören protokol imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında üniversite öğrencileri başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinde bağımlılıkla mücadeleye yönelik farkındalık çalışmaları, eğitimler, seminerler ve sosyal sorumluluk etkinlikleri gerçekleştirilecek.

İmza töreninde konuşan Yılmaz, gençlerin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı bireyler olarak yetişmelerinin üniversitenin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "Bağımlılıkla mücadelede sadece tedavi değil, önleyici çalışmalar da büyük önem taşıyor. Bu protokolle öğrencilerimizi ve toplumumuzu bilinçlendirmeye yönelik pek çok etkinlikte Yeşilay ile omuz omuza çalışacağız. Gençliğin korunması hepimizin ortak sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

Dinç ise TOGÜ ile imzalanan protokolün gençlerde farkındalığı artırmak ve onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak açısından çok değerli olduğuna işaret ederek, "Üniversitelerimizle kurduğumuz bu tür işbirlikleri, ülkemizin geleceği açısından büyük kazançtır." açıklamasında bulundu.