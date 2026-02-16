Haberler

TOGÜ personeline yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi

TOGÜ personeline yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOGÜ personeline yönelik düzenlenen ilk yardım eğitimi 3 gün sürdü. Eğitimde temel yaşam desteği ve acil durum müdahaleleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) personeline yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İlkyardım Eğitim Merkezi Koordinatörlüğü tarafından üniversite personeline yönelik ilk yardım eğitimi 3 gün sürdü.

Eğitim programında katılımcılara temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklıkları, kanama ve yaralanmalara müdahale, bilinç kaybı durumlarında yapılması gereken uygulamalar ile acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yapılan programın, personelin acil durumlara hazırlık düzeyini artırması ve olası kazalarda doğru ve hızlı müdahale becerisi kazandırması hedefleniyor. İlk yardım eğitimleri devam edecek.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayıp, sonra babasını aramış

Kayseri'de vahşet! Önce katletti sonra "Kızını kestim, gel al" dedi
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir

Yarın Galatasaray tarihine geçebilir
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar