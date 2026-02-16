Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) personeline yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İlkyardım Eğitim Merkezi Koordinatörlüğü tarafından üniversite personeline yönelik ilk yardım eğitimi 3 gün sürdü.

Eğitim programında katılımcılara temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklıkları, kanama ve yaralanmalara müdahale, bilinç kaybı durumlarında yapılması gereken uygulamalar ile acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yapılan programın, personelin acil durumlara hazırlık düzeyini artırması ve olası kazalarda doğru ve hızlı müdahale becerisi kazandırması hedefleniyor. İlk yardım eğitimleri devam edecek.