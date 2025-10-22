Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Dil Kafe Etkinlikleri Başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) iki yıl önce açılan dil kafede öğrenciler İngilizce konuşmaya başladı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte dil kafe etkinlikte üniversite öğrencilerine yabancı dil becerilerini geliştirme ve pratik yapma fırsatı sunuyor.

Her hafta salı ve perşembe günleri düzenlenen dil kafede, öğrenciler İngilizce konuşma etkinlikleriyle hem kelime dağarcıklarını genişletiyor hem de akıcı konuşma konusunda kendilerini geliştirme imkanı yakalıyor. Etkinliklerde günlük konuşma pratiği, eğlenceli grup çalışmaları, rol canlandırmaları ve iletişim odaklı mini oyunlar yer alıyor.

Bu yılki etkinliğin dikkat çeken yönlerinden biri, programa yabancı gönüllü eğitmenlerin de katılım sağlaması. Farklı ülkelerden gelen gönüllü hocalar, öğrencilerle birebir ve grup halinde sohbet ederek onların dili doğal ortamda kullanmasına yardımcı oluyor. Öğrenciler, hem farklı aksanları duyma fırsatı buluyor hem de kültürler arası iletişim deneyimi kazanıyor.