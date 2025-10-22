Haberler

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Dil Kafe Etkinlikleri Başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Dil Kafe Etkinlikleri Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde öğrenciler, İngilizce konuşma pratiği yapmak için düzenlenen dil kafe etkinliklerinde yer alıyor. 2025-2026 eğitim döneminden itibaren haftada iki gün gerçekleştirilen bu etkinlikler, yabancı gönüllü eğitmenlerle daha zengin bir deneyim sunuyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) iki yıl önce açılan dil kafede öğrenciler İngilizce konuşmaya başladı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte dil kafe etkinlikte üniversite öğrencilerine yabancı dil becerilerini geliştirme ve pratik yapma fırsatı sunuyor.

Her hafta salı ve perşembe günleri düzenlenen dil kafede, öğrenciler İngilizce konuşma etkinlikleriyle hem kelime dağarcıklarını genişletiyor hem de akıcı konuşma konusunda kendilerini geliştirme imkanı yakalıyor. Etkinliklerde günlük konuşma pratiği, eğlenceli grup çalışmaları, rol canlandırmaları ve iletişim odaklı mini oyunlar yer alıyor.

Bu yılki etkinliğin dikkat çeken yönlerinden biri, programa yabancı gönüllü eğitmenlerin de katılım sağlaması. Farklı ülkelerden gelen gönüllü hocalar, öğrencilerle birebir ve grup halinde sohbet ederek onların dili doğal ortamda kullanmasına yardımcı oluyor. Öğrenciler, hem farklı aksanları duyma fırsatı buluyor hem de kültürler arası iletişim deneyimi kazanıyor.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
Çağlar Ertuğrul'dan bornozlu fotoğraf açıklaması: Oltaya gelenler olmuş

Bornozlu kare ortalığı karıştırdı, işin aslı çok geçmeden netleşti
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu: 35 ölü, 46 yaralı

Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.