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Tokat Erbaa'da 392 sentetik ecza ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde Samsun'dan uyuşturucu getirileceği bilgisiyle düzenlenen operasyonda durdurulan iki otomobilde 392 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde durdurulan iki otomobilde yapılan aramada 392 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Olay dün akşam meydana geldi. Samsun'dan Tokat'ın Erbaa ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Samsun'dan uyuşturucu madde aldıktan sonra uyuşturucuyu satın aldığı kişilerle Erbaa'ya doğru yola çıkan 4 kişi ilçe girişinde durduruldu. Durdurulan araçlarda yapılan aramada otomobillerden birinin bagajında 392 adet sentetik ecza ele geçirildi. Araçlardaki U.Ç.A., Selami E., Efe Cebiş A. ve Hüseyin Efe. A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selami E., Efe Cebiş A. ve Hüseyin Efe A. Tutuklandı, U.Ç.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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