Tokat Devlet Hastanesi'nde Yeni Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi Hizmete Açıldı

Tokat Devlet Hastanesi'nde bir süre önce açılan 25 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi hizmet vermeye başladı.

Hastanede yeni yapılan 25 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi bir süre önce açılarak hizmete başladı.

İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, yoğun bakımı ziyaret ederek çalışanlara kolaylıklar dileyip, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İldeki yoğun bakım yatak ihtiyacına ciddi katkı sağlayacak yeni açılan yoğun bakımla birlikte il hastaneleri 233'ü erişkin, 20'si çocuk ve 71'i yenidoğan yoğun bakım olmak üzere toplam 324 yoğun bakım yatağına ulaştı.