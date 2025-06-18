Tokat Belediyesi Yaz Aylarında Haşere İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

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Tokat Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle haşerelere karşı gece saatlerinde ilaçlama çalışmalarını başlattı. Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla halk sağlığını korumayı hedefliyor.

Tokat Belediyesi ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz mevsiminin gelmesiyle halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı kentin dört bir yanında ilaçlama çalışması başlatıldı.

Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki uzman personel, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, her gece geç saatlerde sivrisinek, karasinek, uçkun ve kene gibi zararlılara karşı etkili ilaçlama gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Tokat'ımızda yaşam kalitesini yükseltmek ve halk sağlığını korumak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yaz aylarında artan haşere ve kene tehdidine karşı veteriner ekiplerimiz sahada. Her noktaya ulaşmak, vatandaşlarımızın sağlığını korumak önceliğimiz. Üretken belediyecilik anlayışımızın bir parçası olarak bilimsel yöntemlerle ve periyodik planlamayla bu mücadeleyi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
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