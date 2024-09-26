Tokat Belediyesi Mezarlıklarda Temizlik ve Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

Tokat Belediyesi, mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha huzurlu ve rahat bir şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla kapsamlı temizlik, ot biçme ve ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

Ekipler, şehir genelindeki tüm mezarlıklarda titizlikle yürütülen bu çalışmalarla, hem ziyaret alanlarının daha düzenli hale getirilmesini hem de ibadetlerin daha kolay yapılabilmesini sağlıyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirmeleri için belediye olarak şehirdeki tüm mezarlıklarda çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, "Mezarlık alanlarının bakımı düzenli olarak yapılacak ve bu çalışmalar belirli periyotlarla devam edecek. Çevre düzenlemesi ve halk sağlığını koruma amacıyla gerçekleştirilen temizlik, ot biçme ve ilaçlama faaliyetleri, otlanma ve haşere sorunlarına karşı da etkili bir çözüm olacak." ifadelerini kullandı.