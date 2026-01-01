Tokat Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor

Tokat Belediyesinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye ekipleri ana arterler, mahalle yolları, hastane çevreleri, okul bölgeleri ve toplu taşıma güzergahları başta olmak üzere şehir genelinde 18 ayrı ekip ve 102 personelle kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yoğun kar yağışı süresince ekiplerinin sahada gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan özellikle kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamalarını, zorunlu olmadıkça özel araç kullanmak yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini rica ediyorum. Alınacak bu tedbirler, hem kendi güvenliğimiz hem de şehir genelinde ulaşımın aksamaması açısından büyük önem taşıyor. Gece gündüz esasına göre sahada görev yapan Tokat Belediyesi karla mücadele ekipleri, buzlanma riskine karşı önleyici tedbirler alırken, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Tokat Belediyesi, kar yağışının etkisini sürdürmesi beklenen günlerde de vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tüm hazırlıklarını tamamlamış durumda."