Haberler

Tokat Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor

Tokat Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Belediyesi, yoğun kar yağışıyla birlikte vatandaşların yaşamını aksatmamak için 18 ekip ve 102 personelle kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, vatandaşlardan kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamalarını ve toplu taşıma kullanmalarını istedi.

Tokat Belediyesinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye ekipleri ana arterler, mahalle yolları, hastane çevreleri, okul bölgeleri ve toplu taşıma güzergahları başta olmak üzere şehir genelinde 18 ayrı ekip ve 102 personelle kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yoğun kar yağışı süresince ekiplerinin sahada gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan özellikle kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamalarını, zorunlu olmadıkça özel araç kullanmak yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini rica ediyorum. Alınacak bu tedbirler, hem kendi güvenliğimiz hem de şehir genelinde ulaşımın aksamaması açısından büyük önem taşıyor. Gece gündüz esasına göre sahada görev yapan Tokat Belediyesi karla mücadele ekipleri, buzlanma riskine karşı önleyici tedbirler alırken, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Tokat Belediyesi, kar yağışının etkisini sürdürmesi beklenen günlerde de vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tüm hazırlıklarını tamamlamış durumda."

Kaynak: AA / Busenur Özdemir - Güncel
Türkiye'nin yarısında okullar tatil! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda

Türkiye'nin yarısında okullar tatil! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda
Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi

Çığ felaketinde umutlar tükendi, 2. günde yeni karar alındı
Türkiye'nin en soğuk noktası belli oldu: Bolu'da termometreler eksi 21,3'ü gösterdi

Ne Erzurum ne de Kars! İşte Türkiye'nin en soğuk ili
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Yeni dönem bu sabah başladı! ATM'ye kartını takan bu mesajla karşılaşıyor

Yeni dönem bu sabah başladı! Kartını takan bu mesajla karşılaşıyor
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Yeni yılın ilk dakikalarında telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA'larla vurdular! 24 ölü, 50'den fazla yaralı var

Yılbaşı gecesi ülkeyi İHA'larla vurdular! Onlarca ölü ve yaralı var
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

Aç bırakılan 2 aylık bebek öldü