Tokat Başçiftlik'te Yayla Yollarına Sıcak Asfalt Çalışması

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yayla yollarında asfaltlama çalışması gerçekleştiriliyor.

İlçedeki yayla yollarında Tokat İl Özel İdaresi tarafından sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı dört yayla ve Üçoluk Göleti tarafından kullanılmakta olan yoldaki sıcak asfalt çalışmasının bir hafta içinde tamamlanması planlanıyor.