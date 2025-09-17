Tokat Başçiftlik'te Yayla Yollarına Sıcak Asfalt Çalışması
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yayla yollarında Tokat İl Özel İdaresi tarafından sıcak asfaltlama çalışması başlatıldı. Çalışmanın bir hafta içinde tamamlanması hedefleniyor.
İlçeye bağlı dört yayla ve Üçoluk Göleti tarafından kullanılmakta olan yoldaki sıcak asfalt çalışmasının bir hafta içinde tamamlanması planlanıyor.
Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel