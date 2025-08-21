Tokat Başçiftlik'te Bağlantı Yollarına Parke Taşı Döşeniyor

Tokat Başçiftlik'te Bağlantı Yollarına Parke Taşı Döşeniyor
Başçiftlik ilçesinde Belediye Başkanı Şaban Bolat, kilit parke taşı döşeme çalışmalarının ilçe genelinde sürdüğünü ve kış gelmeden tamamlanmayı hedeflediklerini açıkladı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Belediye tarafından bağlantı yollarına parke taşı döşeniyor.

Belediye Başkanı Şaban Bolat kilit parke taşı döşeme çalışmalarının ilçe genelinde yapıldığına işaret etti.

Bolat, "Geçtiğimiz yıl başlatılan kilit parke işinin kalan kısmını bu yıl tamamlamayı planlıyoruz. Ara bağlantı yollarında yeni parke döşemesi, kaldırım ve onarım çalışmalarımızı başlattık. Çalışmalarımız ilçe genelinde olup, kış başlamadan tamamlamayı hedeflemekteyiz." dedi.

Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel
