Haberler

Tokat'ta seyir halindeki otomobil yandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat-Almus karayolunda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

TOKAT-Almus karayolunda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Tokat-Almus karayolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Borussia Dortmund Salih Özcan'a veda etti

Milli yıldızımıza veda ettiler
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı

Savaştan kaçtı, Türkiye'de tarih yazdı
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4

En yakınındaki isimlerden birisi oy oranını bile açıkladı
Kulisleri yakan iddia: Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nu arayıp tebrik etti

Kılıçdaroğlu'nu 6'lı Masa'dan arayan lider kim? İşte konuşulan isim
300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri

Kendine yeni ünvanı buldu! Ne genel başkan ne de grup başkanı