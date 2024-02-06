Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Günebakan köyünde incelemelerde bulundu

Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kıymet Boztaş, bir süre önce heyelan meydana gelen Niksar ilçesinin Günebakan köyünde incelemelerde bulundu.

Niksar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü psikososyal destek ekipleriyle Günebakan köyünde vatandaşlarla görüşen Boztaş, sorun ve taleplerini dinledi.

Köy muhtarı ile de görüşen Boztaş, geçmiş olsun dileklerini ileterek, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü meslek elemanı personelinin her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti.