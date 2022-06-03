Tokalı Kanyonu'nda 3 tür akbaba görüntülediler - Haberler

ANTALYA Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Gökçe Coşkun ve Ahmet Bahadır Çıragöz, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akdağ Tabiat Parkı'ndaki Tokalı Kanyonu'nda kızıl akbaba, sakallı akbaba ve kara akbaba türlerini görüntüledi.

Kuş gözlemcileri Gökçe Coşkun ve Ahmet Bahadır Çıragöz, Sandıklı ilçesinde ormanlık ve bölgenin en yüksek dağı konumundaki 2 bin 449 ve 2 bin 345 metre yükseklikte 2 tepeyi içinde bulunduran Akdağ'da, hafta sonu akbaba gözlemi yaptı. 20 kilometre uzunluğundaki kanyondaki gözlemde kızıl, sakallı ve kara akbaba türleri görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı için hazırladığı, miktarlarına göre, atmacagiller familyasından olan akbabalara zarar verenler için 21 bin TL ceza bulunuyor.