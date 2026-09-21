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TOGÜ Rektörü Yılmaz, TÜGVA heyetini gençlik işbirliği için ağırladı

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TOGÜ Rektörü Yılmaz, TÜGVA heyetini gençlik işbirliği için ağırladı
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TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, TÜGVA heyetini makamında ağırladı. Ziyarette üniversite ve gençlik çalışmalarına yönelik işbirliği ve ortak faaliyetler konuşuldu; Yılmaz, TÜGVA heyetine teşekkür etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) heyeti, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Abdulhamid Balta, TÜGVA Tokat İl Temsilcisi Resul Akyürek ve beraberindeki heyet, Rektör Yılmaz ile makamında bir araya geldi.

Ziyarette, üniversite ve gençlik çalışmaları kapsamında gerçekleştirilebilecek işbirlikleri ve ortak faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yılmaz, ziyaretlerinden dolayı TÜGVA heyetine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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