TOGÜ'de 'I. Uluslararası Aile ve Toplum Çalışmaları Kongresi' başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından düzenlenen "I. Uluslararası Aile ve Toplum Çalışmaları Kongresi" başladı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Tokat Valisi Abdullah Köklü, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin, aile kurumunun güçlendirilmesi ve kuşaklar arası bağların yeniden canlandırılması açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Biz de bu doğrultuda kongremizin özel temasını 'Yaşlılığa Bütüncül Bakış' olarak belirledik. Çünkü aileyi yalnızca çocuklar ya da ebeveynler üzerinden tanımlamak eksik olur. Yaşlı bireyler, bilgi ve yaşam tecrübeleriyle ailenin sürekliliğini sağlayan en önemli halkadır." dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak da kongrenin yalnızca akademik bir etkinlik değil, toplumun geleceğini şekillendiren temel meseleleri ele alan önemli bir buluşma olduğunu vurguladı.

Ak, "Üniversitelerin bu konulara bilimsel bakış açısıyla katkı sunması, ülkemizin sosyal refah politikalarına doğrudan değer kazandırmaktadır. Yükseköğretim Kurulu olarak biz üniversiteleri sadece bilgi üreten kurumlar olarak değil, bu bilgiyi toplumsal faydaya dönüştüren merkezler olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.