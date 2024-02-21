Todes Dans İmparatorluğu Bursalı Sanatseverlerin Beğenisini Kazandı

Todes Dans İmparatorluğu, Bursalı sanatseverler için sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösteri öncesinde uzun kuyruklar oluştu.

Todes, doğal sesler, efektler ve renkli kostümleriyle izleyiciye görsel şölen yaşattı.

Amerika, Avusturalya, Fransa, Çin, Bulgaristan, İspanya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore gibi birçok ülkede sahne alan topluluk, Bursalı sanatseverlerden de tam not aldı.

Gecenin sonunda seyirciyi selamlayan Todes grubu, uzun süre ayakta alkışlandı.