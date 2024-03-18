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TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişikliklere göre, şube ve il temsilciliği yönetimlerine seçilenler artık Oda Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarına aday olamayacaklar.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Şube ve İl Temsilciliği yönetimlerine seçilenler istifa etmeden Oda Yönetim, Denetim, Onur Kurullarına aday olamayacak.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe eklenen değişiklikler şöyle:

"Delege sayısı beşe kadar illerde bir, beşin üstündeki illerde delege sayısının yüzde yirmisi kadar Oda Genel Kurulu yedek delegesi seçilir. TMMOB Genel Kurulu için mevcut delege sayısının yüzde yirmisi kadar yedek delege seçilir.

Şube ve İl Temsilciliği yönetimlerine seçilenler istifa etmeden Oda Yönetim, Denetim, Onur Kurullarına aday olamazlar.

Delege sayısı iki ve altında olan il temsilciliklerindeki seçimler Genel Merkez ya da görevlendireceği Şube gözlemcisi nezaretinde yapılır."

Kaynak: ANKA / Güncel

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