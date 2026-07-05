Tkp'den Ankara'da NATO Zirvesi'ne Protesto: Polis Müdahale Etti, Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

(ANKARA) - TKP, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla Kızılay'da yürüyüş düzenledi. Polisin müdahale ettiği eylemde, yöneticilerin de bulunduğu 100'ün üzerinde parti üyesinin gözaltına alındığı bildirildi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara Kızılay'da NATO'ya karşı eylem düzenledi. "Katil NATO ülkemizden defol", "NATO'ya geçit yok" sloganlarının atıldığı yürüyüşte kortejin önü polis tarafından kapatıldı.

Ablukaya karşın yürüyüşlerini sürdüren TKP'lilere polis müdahale etti. Aralarında parti yöneticilerinin de bulunduğu 100'ün üzerinde TKP üyesinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: ANKA