Haberler

Tkp'den Ankara'da NATO Zirvesi'ne Protesto: Polis Müdahale Etti, Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TKP, Ankara'da NATO Zirvesi'ni protesto etmek için Kızılay'da yürüyüş düzenledi. Polisin müdahalesiyle 100'ün üzerinde parti üyesi gözaltına alındı.

(ANKARA) - TKP, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla Kızılay'da yürüyüş düzenledi. Polisin müdahale ettiği eylemde, yöneticilerin de bulunduğu 100'ün üzerinde parti üyesinin gözaltına alındığı bildirildi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara Kızılay'da NATO'ya karşı eylem düzenledi. "Katil NATO ülkemizden defol", "NATO'ya geçit yok" sloganlarının atıldığı yürüyüşte kortejin önü polis tarafından kapatıldı.

Ablukaya karşın yürüyüşlerini sürdüren TKP'lilere polis müdahale etti. Aralarında parti yöneticilerinin de bulunduğu 100'ün üzerinde TKP üyesinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: ANKA
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

46 milyon 666 bin 666 liralık rekor teklif! 666'ncı Kırkpınar Ağası belli oldu

Kırkpınar ağalık ihalesinde rekor teklif! Yanına yaklaşabilen olmadı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer: Yiğit Çolak

G.Saray'dan ayrıldı, Fener'e imza attı
Madrigal grubunun solisti Anıl Erdem Cevizci, Japonya'da depreme yakalandı

Ünlü şarkıcı gittiği ülkede depreme yakalandı
Balıkesir'i dumanlar sardı: 3 ayrı noktadan alevler yükseldi

Tatil cennetimizi dumanlar sardı! 3 ayrı noktadan alevler yükseldi
Diyarbakır'da turistler sıcak havadan korunmak için camilere sığındı

Cami içindeki görüntü şaşırttı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Salih Özcan Beşiktaş'a transfer oluyor! Alacağı maaş bile belli

Süper Lig devine hayırlı olsun! Alacağı maaş bile belli
Dünyanın takdirini kazanmışlardı! Ülkelerinde kahramanlar gibi karşılandılar

Dünyanın takdirini kazanmışlardı! Ülkelerinde kahraman gibi karşılandılar