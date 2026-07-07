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Tkp'li Okuyan: Polis Şiddeti Sonucu Partililerin Kaburga ve Kolları Kırıldı

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TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Ankara'daki NATO karşıtı yürüyüşe polis müdahalesi sonucu partililerin yaralandığını duyurdu. Okuyan, 'Kaburga ve kol kırıkları iyileşir. Sizin NATO sevdanızın ise tedavisi yok' dedi.

(ANKARA) - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Ankara'daki NATO karşıtı yürüyüşe polis müdahalesi sırasında bazı partililerin yaralandığını duyurdu. Okuyan, "Kaburga ve kol kırıkları iyileşir. Sizin NATO sevdanızın ise tedavisi yok" dedi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne karşı yapılan protestoya polis müdahalesi sırasında bazı parti üyelerinin yaralandığını belirtti.

Okuyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polis müdahalesi sonucu yaralanan ve sağlık durumlarının ciddiyeti nedeniyle gözaltı işlemleri sona eren partililerle bir araya geldiklerini bildirdi.

Okuyan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün Ankara'da NATO'ya karşı yürürken polis şiddeti sonucu yaralanan ve durumlarının ciddiyeti nedeniyle gözaltıları sona eren partili arkadaşlarımızla birlikteydik. Moralleri iyi. Kaburga ve kol kırıkları iyileşir. Sizin NATO sevdanızın ise tedavisi yok ne yazık ki."

Kaynak: ANKA
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