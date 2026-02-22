Haberler

Tkp'den, "Soykırımcı Abd, Küba'dan Elini Çek" Eylemi... Kemal Okuyan: "Küba, Emperyalist Dünyaya Egemen Olan Zihniyeti Tehdit Ediyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, ABD'nin Küba'ya yönelik politikalarını sert bir dille eleştirerek, Küba'nın emperyalist zihniyeti tehdit eden bir ülke olduğunu belirtti. TKP üyeleri, Şişli'de 'Soykırımcı ABD, Küba'dan elini çek' sloganıyla eylem gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Küba emperyalist dünyaya egemen olan zihniyeti tehdit ediyor. Bencilliği, zorbalığı, sömürgeciliği tehdit ediyor" dedi.

TKP üyeleri, "Soykırımcı ABD, Küba'dan elini çek" başlıklığıyla, Şişli Cevahir AVM önünde eylem düzenledi. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Küba ile dayanışma eyleminde yaptığı konuşmada, ABD'nin Küba'ya yönelik politikalarını sert sözlerle eleştirerek, "Küba ABD'yi tehdit etmiyor ama emperyalist zihniyeti tehdit ediyor" dedi.

Küba ile dayanışmanın yalnızca insani bir refleks olmadığını belirten Okuyan, "Mesele sadece bir başka halkın acısına ortak olmak değil. Küba'da olanlar yarın burada da olabileceği için aynı zamanda kendimiz için de burada toplandık" diye konuştu.

Filistin, İran ve Venezuela'ya yönelik saldırıları hatırlatan Okuyan, "Biz oralarda olanlara duyarsız kalırsak, yarın bu ülkede olacaklara da duyarsız kalırız. Konu yalnızca bir başka halka el uzatmak değil; insanlığı, geleceğimizi ve hayatı savunmaktır. Küba'nın nükleer silahı mı var? Yok. Gelişmiş uçakları mı var? Yok. Ama Küba emperyalist dünyaya egemen olan zihniyeti tehdit ediyor. Bencilliği, zorbalığı, sömürgeciliği tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

"Onca sorunumuz biriktiği için Küba ile ilgileniyoruz ve ilgilenmeye devam edeceğiz"

Küba'nın onlarca yıldır abluka altında olmasına rağmen başka ülkelere doktor ve sağlık malzemesi gönderdiğini hatırlatan Okuyan, "Türkiye'de deprem olduğunda en iyi evlatlarını insanların yarasını sarmak üzere Türkiye'ye gönderdi" dedi.

"Onca sorunumuz bitti de Küba ile mi ilgileniyoruz" denildiğini  söyleyen Kemal Okuyan, "Evet. Onca sorunumuz biriktiği için Küba ile ilgileniyoruz ve ilgilenmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu."

ABD Başkanı Donald Trump'a da seslenen Okuyan, "Ne hakla başka ülkelerin iç işlerine karışıyorsun? Her ülke nasıl yaşayacağına kendisi karar verir" değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın "uluslararası hukuk tanımam" sözlerine atıfta bulunan Kemal Okuyan, "Bu meydan okumaya biz de meydan okuyoruz" ifadelerini kullandı.

Küba ile dayanışmanın yalnızca sembolik olmaması gerektiğini belirten, maddi destek kampanyası başlatacaklarını açıklayan Okuyan, "Biz Küba'nın yanındayız. Küba halkına ve onun önderlerine güveniyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
Hadise'den skandal 'Ramazan' videosu! Tepkiler gecikmedi

Türkiye'yi o ülkelerle aynı kefeye koydu, tepki anında geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda'ya kesildi
Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam Edin Dzeko

Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam
'Yeni Nostradamus' ABD-İran savaşı için tarih verdi

"Yeni Nostradamus" tarih verdi! Kehanet doğru çıkarsa vay halimize
Amatör maçta saha karıştı: Bir futbolcu hastaneye kaldırıldı, 11 kırmızı kart çıktı

Tekmeli yumruklu kavga! Tam 11 kırmızı kart çıktı
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda'ya kesildi
Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı

Tek hareketiyle İngiltere'yi salladı
10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor

10'da 10! Bu takımı kim durduracak?