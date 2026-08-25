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TKP'den ABD'ye sert tepki: 'Teröre destek veren ülkelerin başında ABD geliyor'

TKP'den ABD'ye sert tepki: 'Teröre destek veren ülkelerin başında ABD geliyor'
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Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, ABD'nin Suriye'yi 'teröre destek veren ülkeler' listesinden çıkarmasını eleştirdi. Okuyan, ABD'nin teröre destek veren ülkelerin başında geldiğini belirterek, bu listenin yaptırım ve ablukalar için bahane olduğunu, Küba gibi ülkelerin listede kalmasının ise anlamsız olduğunu ifade etti. Ayrıca emperyalist sistemi 'paranın gücüyle semirmiş zorbaların hiyerarşisi' olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, ABD Hazine Bakanlığı'nın, Suriye'yi "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarmasına ilişkin, "Bugün dünyada teröre destek veren ülkelerin başında ABD geliyor. ABD yönetimi bu saçma sapan listeyle yaptırımlar ve ablukalar uyguluyor, işgallere yelteniyor, savaşlar çıkarıyor" açıklamasını yaptı.

Okuyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"ABD, Suriye'yi 'teröre destek veren devletler listesi'nden çıkarmış. Böylece yıllarca el altından destekleyip iktidara getirdikleri HTŞ denen örgütün kanlı sicilinden de kurtulduklarını sanıyorlar. O listede kalan az sayıda ülkeden biri Küba. Küba teröre destek veriyormuş… Hadi oradan.

Bugün dünyada teröre destek veren ülkelerin başında ABD geliyor. Hatta, ABD'nin 'terör' kapsamında değerlendirilebilecek açık ve örtülü ilişkilerinin listesini yapmaya kalksak, tam bir döküme hiçbir zaman ulaşamayız. ABD yönetimi bu saçma sapan listeyle yaptırımlar ve ablukalar uyguluyor, işgallere yelteniyor, savaşlar çıkarıyor. Liste uyduruk, liste bahanesiyle girişilen saldırganlık ise fazlasıyla gerçek.

Dünyanın halleri böyle… Paranın gücüyle semirmiş zorbaların hiyerarşisidir emperyalizm denen sistem bir bakıma. Tarih ve insanlık da onların listesini tutar bir yandan, hiçbirini atlamadan…"

Kaynak: ANKA
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