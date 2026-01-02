Haberler

Tkp: "Gazeteci Murat Ağırel ve Ailesine Yapılan Tehdit ve Hakaretler Kabul Edilemez"

Güncelleme:
Türkiye Komünist Partisi, gazeteci Murat Ağırel ve ailesine yönelik tehdit ve hakaretlere ilişkin açıklama yaptı. TKP, Ağırel'in ve ailesinin tehditlerine karşı durarak, bu saldırıları kabul edilemez bulduklarını ifade etti.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP), gazeteci Murat Ağırel ve ailesine yönelik tehdit ve hakaretlere ilişkin "Gazetecilerin yalnızca mesleklerini yaptıkları için gözaltına alındığı bir ülkede, iktidarın ve devlet yetkililerinin bu tarz tehditleri görmezden gelmesi bu suça ortak olmaları demektir. Murat Ağırel ve ailesinin yanındayız" açıklamasını yaptı.

TKP, gazeteci Murat Ağırel ve ailesine yönelik tehdit ve hakaretlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazeteci dostumuz Murat Ağırel ve ailesine yapılan tehdit ve hakaretler kabul edilemez. Çocuklara dönük yapılan tüm tehdit, hakaret ve küfürler ağır suçtur, mide bulandırıcıdır ve kanıksanamaz. Bir haftadır Ağırel'e dönük taraftarlık arkasına sığınılarak yapılan bu saldırıları reddediyoruz. Gazetecilerin yalnızca mesleklerini yaptıkları için gözaltına alındığı bir ülkede, iktidarın ve devlet yetkililerinin bu tarz tehditleri görmezden gelmesi bu suça ortak olmaları demektir. Murat Ağırel ve ailesinin yanındayız."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500

