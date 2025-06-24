TKH, ABD ve İsrail'in İran'a Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

(İSTANBUL)- Türkiye Komünist Hareketi (TKH), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından sonra Taksim-Tünel Meydanı'nda eylem yaptı. Eylemde okunan basın açıklamasında, "Bugün Orta Doğu'yu bir örümcek ağı gibi saran ABD ve NATO üsleri ile İsrail'in askeri saldırganlığı, AKP'nin karşısına aldığı olgular değildir. Tersine AKP ve sermaye devleti tüm aygıtları ile 'bu savaştan nasıl bir pay çıkarırız' hesabı yapmaktadır. Bunun anlamı da basittir: Türkiye'nin emekçi halkının çocuklarının bu saldırganlığın bir parçası haline getirilmesi, kanının 'bir avuç dolar için' satılmasıdır" denildi.

TKH, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir eylem düzenledi. Eylemde İstanbul İl Başkanı Ahmet Tarık Yenil ve Genel Başkan Aysel Tekerek konuşma yaptı. Yenil, şunları söyledi:

"Emperyalizm ve siyonizm yenilmeden bağımsızlık da barış da yok! Emperyalizmin bölgede aralıksız olarak sürdürdüğü askeri operasyonlar halkasına İran'ı da eklenmiş durumda. Onlarca yıldır bölgemizde istikrarsızlığın kaynağı olan İsrail ve ABD'nin başlattığı saldırganlık dalgası ile istikrarsızlık yeni bir aşamaya çıkmıştır. ABD ve İsrail, tüm uluslararası anlaşmaları ve hükümleri yok sayarak, nükleer tesisler de dahil olmak üzere birçok noktayı vurarak, 'güç gösterme' yarışına girmiştir. Bölgemizdeki tüm ülkelere açık askeri müdahalede bulunmayı kendine hak gören bu iki ülkenin, artık 'meşruluk' arayışını da bir kenara bırakarak askeri operasyonlar düzenlemesi sadece bölgemiz için değil tüm insanlık için ortak tehdit haline gelmiştir!

Bugün emperyalizm ve siyonizm insanlığı yeni bir yıkımın eşiğine getirmiştir. Nükleer silah kullanma tekelini kendinde gören ABD ve Gazze'de 'soykırım' girişimine başvuran İsrail'in, İran'ın nükleer silah geliştirme ihtimalini öne sürerek gerçekleştirdikleri bu saldırı, yeni bir savaş dalgasının da başlangıcıdır. İran'da rejimi değiştirme çağrısı yapan İsrail ve ABD'nin rejimden çok kendi emperyalist çıkarlarını temele koyduğu bilinmektedir. Dün Yugoslavya, Afganistan, Irak,Libya ve Suriye'de 'özgürlük masalları' anlatan emperyalizmin istediği saldırma özgürlüğüdür!

"Açıklamalar emperyalizme 'biz daha iyi hizmet ederiz' demenin diplomatik yoludur"

Ülkemizi yönetenlerin insanlığa karşı suç işleyen emperyalist ABD ve siyonist İsrail'in karşısında değil, yanında yer aldığı da bu saldırı ile birlikte bir kez daha ortaya çıkmıştır. NATO üslerini, Kürecik'i, İncirlik'teki nükleer silahları görmeyen bir iktidarın, saldırıyı kınaması mümkün olmadığı gibi, yaptığı açıklamalar emperyalizme 'biz daha iyi hizmet ederiz' demenin diplomatik yoludur. Kameralar karşısında İsrail'e karşı 'demediğini bırakmayan' iktidarın, perde arkasından yürüttüğü ticaret bilinirken, İran'a dönük İsrail ve ABD saldırısı karşısında 'tarafsızlık' çağrısı yapması da aynı 'perde arkası' pazarlıkların yaptığının kanıtıdır.

Bugün Orta Doğu'yu bir örümcek ağı gibi saran ABD ve NATO üsleri ile İsrail'in askeri saldırganlığı, AKP'nin karşısına aldığı olgular değildir. Tersine AKP ve sermaye devleti tüm aygıtları ile 'bu savaştan nasıl bir pay çıkarırız' hesabı yapmaktadır. Bunun anlamı da basittir: Türkiye'nin emekçi halkının çocuklarının bu saldırganlığın bir parçası haline getirilmesi, kanının 'bir avuç dolar için' satılmasıdır.

Türkiye bir kez daha Suriye'de, Irak'ta, Libya'da oynadığı rolü oynayamaz. ABD ve İsrail açık bir karar almış, orman kanunlarını devreye sokmuştur. Türkiye, emperyalizmin ve siyonizmin 'lojistik üssü' rolü oynamaya kendine hak görürse, bu savaş kendisini de yakar!

"Emperyalizmi ve siyonizmi emekçilerin birliği dışında durduracak bir güç yoktur"

Emperyalizmi ve siyonizmi durdurmanın tek yolu da; emekçi halkın örgütlü mücadelesinden geçmektedir. İktidar ve muhalefet 'kim daha çok NATO'cu' oyunu oynarken, bu ülkenin ilericileri, yurtseverleri, devrimcileri ve komünistleri emekçileri güçlü bir anti-emperyalist irade çıkartmaya çağırmaktadır. Emperyalizmi ve siyonizmi emekçilerin birliği dışında durduracak bir güç yoktur!

Partimiz Türkiye Komünist Hareketi bir kez daha bu saldırganlığa karşı tutumunu İran emekçilerinden yana olduğunu bildirir ve Türkiye'nin emekçi halkına aşağıdaki maddeler uğruna mücadele etmeye çağırır: Türkiye'de tüm NATO varlığı sona erdirilmeli, Türkiye NATO'dan çıkmalıdır. Kürecik ve İncirlik dahil olmak üzere tüm üslere el konulmalıdır. İncirlik dahil olmak üzere bölgedeki tüm nükleer silahlar yok edilmelidir. İsrail'in saldırganlığı sona erene kadar Türkiye İsrail ile üçüncü taraflar dahil olmak üzere tüm ticari, askeri, bilimsel faaliyetlerini askıya almalıdır."