Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (DT) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen "Tiyatro Treni" yarın Ankara'dan yola çıkacak.

DT'den yapılan açıklamaya göre, "Devlet Tiyatroları Vagon Sahne" projesi 4-19 Mayıs'ta yeniden sanatseverlerle buluşacak.

Köklerini 2008'de başlatılan "Tiyatro Her Yerde" yaklaşımından alan ve 2009'da "Tiyatro Şark Ekspresi" ile uluslararası bir boyut kazanan proje, 2025'te binlerce kilometrelik rotada geniş kitlelere ulaştı.

Anadolu'nun farklı şehirlerine ulaşarak tiyatroyu daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefleyen proje, kültür-sanatın erişilebilirliğini artıran önemli bir girişim olma niteliği taşıyor.

Bu yılki program kapsamında Antalya Devlet Tiyatrosu'nun çocuk oyunu "Masal Treni" ve Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Komşu Köyün Delisi" her yaştan izleyiciyle buluşacak.

Toplam 13 gar ve istasyonda 25 temsilin gerçekleştirileceği turne, Ankara'dan başlayarak Karabük, Zonguldak, Çankırı, Yerköy, Hekimhan, Muş, Tatvan, Van, Palu, Gölbaşı, Pazarcık ve İskenderun güzergahını kapsayacak.

Yaklaşık 4 bin 160 kilometrelik bu rota, tiyatroyu coğrafi sınırların ötesine taşıyan güçlü bir kültür hattı oluşturacak.

"Bir kültür hareketi olarak öne çıkarıyor"

"Vagon Sahne" yalnızca bir turne projesi olmanın ötesinde, sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücünü Anadolu'nun farklı coğrafyalarında görünür kılan bir kültür hareketi olarak öne çıkarıyor.

Her durakta sahnelenen oyunlarla, tiyatronun paylaşımcı dili, izleyiciler arasında ortak bir deneyim alanı yaratacak.

Projenin açılışı, yarın saat 20.00'de Ankara Garı'nda sahnelenecek "Komşu Köyün Delisi" isimli oyunla gerçekleştirilecek ve ardından Tiyatro Treni Ankara'dan yola çıkacak.