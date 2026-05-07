Haberler

"Tiyatro Treni" Çankırı'da sanatseverlerle buluştu

'Tiyatro Treni' Çankırı'da sanatseverlerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın işbirliğiyle hayata geçirilen 'Tiyatro Treni', Çankırı'da ücretsiz tiyatro oyunları sahneledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen "Tiyatro Treni" Çankırı'ya geldi.

Ankara'dan 4 Mayıs'ta yola çıkan Tiyatro Treni'nin üçüncü durağı Çankırı oldu.

Tiyatro sahnesi bulunmayan şehirlerde vatandaşlara yönelik ücretsiz tiyatro oyunlarının sahnelendiği proje kapsamında, "Masal Treni" ve "Komşu Köyün Delisi" adlı tiyatro oyunu Çankırı Garı'nda sanatseverlerle buluştu.

Tiyatro gösterilerine vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal
İran’da peş peşe patlama sesleri! Hürmüz Boğazı’nda alarm

İran’da peş peşe patlama sesleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tchouameni, sanki takım arkadaşına yumruk atıp hastanelik etmemiş gibi kameralara poz verdi

Sanki arkadaşını yumruklayıp hastanelik etmemiş gibi yaptığına bakın
Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü

Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü
Shakira'dan 16 yıl sonra bir müjde daha! İşte Dünya Kupası'nın resmi şarkısı

16 yıl aradan sonra bombayı patlattı!
Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu

Herkes onu konuşuyor

Tchouameni, sanki takım arkadaşına yumruk atıp hastanelik etmemiş gibi kameralara poz verdi

Sanki arkadaşını yumruklayıp hastanelik etmemiş gibi yaptığına bakın
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde

Tüm şehir kenetlendi! 18 yıllık hasretin bitmesine son 90 dakika
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı! Selahattin Baki, Ali Koç'tan intikamını bakın nasıl aldı

Bu azarlanışın intikamını fena aldı!