'Tiyatro Treni' Çankırı'da sanatseverlerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen "Tiyatro Treni" Çankırı'ya geldi.

Ankara'dan 4 Mayıs'ta yola çıkan Tiyatro Treni'nin üçüncü durağı Çankırı oldu.

Tiyatro sahnesi bulunmayan şehirlerde vatandaşlara yönelik ücretsiz tiyatro oyunlarının sahnelendiği proje kapsamında, "Masal Treni" ve "Komşu Köyün Delisi" adlı tiyatro oyunu Çankırı Garı'nda sanatseverlerle buluştu.

Tiyatro gösterilerine vatandaşlar yoğun katılım sağladı.