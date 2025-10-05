Tiyatro Frankfurt, 2025-2026 Sezonunu Aşkımızın Son Durağı ile Açtı

Türk tiyatrosunun Almanya'daki temsilcilerinden Tiyatro Frankfurt, 2025-2026 tiyatro sezonunun perdesini, Ferhan Şensoy'un "Aşkımızın Son Durağı" eseriyle açtı.

Tiyatrodan yapılan açıklamaya göre oyun, Frankfurt'un köklü sahnesi Gallus Theater'da seyirciden uzun süre ayakta alkış aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, "Yaşadığımız dünyada savaşlar sürüyor, ekonomik krizler insanları yıpratıyor, umut giderek azalıyor. Ama tiyatro, bütün bu karanlığın içinde insanı yeniden insana yaklaştıran bir ışık. Biz Tiyatro Frankfurt olarak 20 yılı aşkın süredir Türk ve Alman seyircileri aynı çatı altında buluşturuyoruz çünkü tiyatro, insanlığın nefesidir." ifadesini kullandı.

Gallus Theater'da on yılı aşkın süredir sahne aldıklarını hatırlatan Kellecioğlu, sahneye davet ettiği tiyatro direktörü Winfried Becker ile teknik ekibe teşekkür etti.

Ferhan Şensoy'un yazdığı Tiyatro Frankfurt tarafından sahnelenen Aşkımızın Son Durağı oyunu, Almanca üst yazılı olarak sunuluyor.

Mizahı, hicvi ve insana dair kırılgan duyguları bir araya getiren oyunun kadrosunda Kamil Kellecioğlu, Çiğdem Spickermann, Haydar Akarsu, Ergin Düzgün, Hande Uluöz, Aytaç Saraç ve Beyza Hilal Geiss yer alıyor.

Tiyatro Frankfurt bu sezon üç oyunla perde açıyor??????

Bu sezon Tiyatro Frankfurt, üç oyunla Almanya'nın çeşitli şehirlerinde perde açacak. Vedat Diri'nin yazdığı, Kamil Kellecioğlu'nun yönettiği "Boş Çerçeve" adlı eser, 10 Ekim'de Friedrichshafen'da sahnelenecek.

Aşkımızın Son Durağı oyunu Kasım ayında Mainz şehrinde yeniden seyirciyle buluşacak. Sezon boyunca ayrıca usta sanatçılarla atölye çalışmaları, workshoplar ve sürpriz konuk sanatçıların konuk olacağı etkinliklerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Tiyatro Frankfurt bu sezon ayrıca ilk kez bir dünya klasiği olan Moliere'in "Cimri" adlı oyununu sahneleyecek.

Öte yandan, önümüzdeki yıl Haziran'da düzenlenecek 13. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, bu kez de Türkiye'den gelen tiyatro topluluklarını ağırlayacak. Festival programında Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatroları ve özel tiyatrolardan seçilmiş yapımlar yer alacak.