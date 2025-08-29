TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkol, mesajında, eşi görülmemiş bir fedakarlıkla kazanılan ve İstiklal mücadelesini başarıya taşıyan 30 Ağustos Zaferinin 103. yıl dönümünün büyük bir gurur ve mutlulukla kutlandığını belirtti.

30 Ağustos'ta sergilenen bu kararlılık ve zafer ruhunun bugünlere de ışık tutmaya devam ettiğini kaydeden Akkol, şu ifadeleri kullandı:

"TİSK ailesi olarak, şanlı zaferin bizlere emanet ettiği mirası geleceğe taşımak, ülkemizin gelişimi ve refahı için değer katmaya devam etmek en büyük sorumluluğumuzdur. Bu anlamlı günde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygı ve minnetlerimi sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."