Giresun'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Giresun'un Tirebolu ilçesinde, tıra çarpan otomobilin sürücüsü Saffet Y. (49) yaşamını yitirdi. Olay, Karadeniz Sahil Yolu'nda gerçekleşti ve soruşturma devam ediyor.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Düzköy köyü Gölağzı mevkisinde, Saffet Y'nin (49) kullandığı 06 AYK 580 plakalı otomobil, M.B. (48) idaresindeki plakası öğrenilemeyen tırın dorsesine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirledi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin