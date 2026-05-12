Tire'de lise öğrencileri keçeciliği öğrendi

Tire Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' etkinlikleri kapsamında keçeciliği öğrendi. Öğrenciler, 1924 yılından bu yana süregelen geleneksel el sanatını ve kültürel mirası yakından tanıma fırsatı buldu.

Lise öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde ilçede 1924 yılından bu yana keçecilik sanatının yaşatıldığı tarihi atölyeyi ziyaret etti.

Keçe ustaları, öğrencilere keçeciliğin tarihçesi, kullanılan malzemeleri ve üretim aşamalarını anlattı.

Öğrenciler, geleneksel el sanatlarının yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu görme fırsatı yakaladı.

Etkinlik kapsamında öğrencilerin mesleki becerilerinin yanında kültürel ve manevi değerlerle de buluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı
